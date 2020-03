Verbotene Pillen lagen im Auto

Bei einem 31-jährigen Autofahrer hat eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Bayreuth am Montagvormittag drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Die Beamten kontrollierten ihn an der Autobahnanschlussstelle Marktschorgast. Der Mann aus Baden-Württemberg war zuvor mit seinem Audi A6 auf der A 9 in Richtung Berlin unterwegs. Nachdem ein Drogentest den Verdacht bestätigte und ein positives Ergebnis für Kokain und Opiate zeigte, untersagten die Beamten dem 31-Jährigen die Weiterfahrt und brachten ihn zur Blutentnahme. Zudem entdeckten sie im Fahrzeug eine geringe Menge an sogenannten Substitutionsmedikamenten. Die verschiedensten Tabletten unterliegen dem Betäubungsmittelgesetz und sind verschreibungspflichtig. Einen Nachweis hierfür hatte der Mann jedoch nicht. Es erfolgte prompt die Sicherstellung der Arznei. Der Mann erhält eine Anzeige wegen der Drogenfahrt und des widerrechtlichen Besitzes der Medikamente. pol