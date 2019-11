Verbotene Marderfalle entdeckt

Nur zwei Meter vom Fußweg an der Saale entfernt ist am 9. November gegen 13 Uhr nahe des Moorlagers in Bad Bocklet ein Tellereisen aufgefunden worden. Hierbei handelt es sich um eine Falle, die gegen Tiere eingesetzt wird. Die Nutzung von Tellereisen ist verboten. Zudem lag keine Genehmigung zum Platzieren einer Falle vor. Sollte jemand Hinweise geben können, von wem diese Falle aufgestellt wurde, so wird um Mitteilung an die Polizeiinspektion Bad Kissingen gebeten. Zudem wird um Vorsicht gebeten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Tellereisen platziert wurden, teilt die Polizei mit. pol