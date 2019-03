Verbotene Gegenstände mitgeführt

Bereits am Freitagmittag haben Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth einen 28-jährigen Russen mit seinem Kleintransporter an der Autobahnausfahrt Trockau angehalten. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten in seinem Fahrzeug ein Elektroschockgerät, ein Reizstoffsprühgerät ohne Kennzeichnung sowie ein Nunchaku. Die verbotenen Gegenstände wurden sichergestellt und der Mann wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.