Verbindungsstraße ist gesperrt

Wegen Kabelverlegearbeiten ist die Gemeindeverbindungsstraße Weiher Richtung Trabelsdorf (ab der Brauerei Kundmüller bis zur Abzweigung Stückbrunn) in der Zeit vom 16. bis 20. September für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Stückbrunn - Trunstadt - Viereth - Weiher. In der Zeit vom 23. bis 27. September ist die Fahrbahn im genannten Bereich zum Abschluss der Arbeiten noch geringfügig eingeschränkt. Die Verkehrsregelung erfolgt durch die Baufirma. Eine Sperrung ist in dieser Zeit nicht mehr erforderlich. red