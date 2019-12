Verbesserte Anbindung an die Innenstadt

Seit vielen Jahren bestand der Wunsch bei vielen Lichtenfelsern sowie bei Urlaubern, eine verbesserte fußläufige, fahrradtaugliche Anbindung des Campingplatzes Lichtenfels in Richtung Flussbad/Innenstadt zu schaffen. Mit dem nun realisierten Weg am Ortswiesensee in Oberwallenstadt ist der Wunsch umgesetzt worden. Der Weg wird nicht nur von Campingtouristen gerne genutzt, sondern auch von Anwohnern oder Spaziergängern, die mit dem Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl unterwegs sind. Beim Bau des Weges wurde darauf geachtet, dass er mit drei Metern Breite auch von Rettungsfahrzeugen befahren werden kann. Im Sinne der Vision 2030 der Stadt Lichtenfels wurde eine wassergebundene Bauweise gewählt, die eine Versickerung zulässt und damit, anders als Asphalt, die Flächenversiegelung minimiert. Foto: Anna Schaller