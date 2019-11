Verbandsversammlung für Meisterschule Ebern

Am Montag, 2. Dezember, findet eine Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Meisterschule Ebern für das Schreinerhandwerk statt. Der Beginn ist um 10.30 Uhr im Verwaltungsgebäude des Bezirks Unterfranken, Silcherstraße 5, in Würzburg. Auf der Tagesordnung stehen der Bericht des Schulleiters sowie der Sachstand zu den Sanierungsmaßnahmen am Schulgebäude und am Ersatzneubau des Wohnheims. Weiterhin geht es um Haushaltsangelegenheiten, wie der Bezirk informierte. red