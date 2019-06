Verbandsehrennadel in Bronze überreicht

Zur erweiterten Kreisvorstandssitzung mit Jahresplanung 2020 hatte der Kreisvorsitzende der Kreisgruppe Oberfranken/West vom Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr, Philipp Mohr, nach Röbersdorf ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Hubert Baumann von der RK Bamberg wurde in einer Nachwahl als Vierter Stellvertretender Kreisvorsitzender gewählt. In Anerkennung für Verdienste um den Verband wurden Dominik Weißmeier und Stefan Nützel mit der Verbandsehrennadel in Bronze geehrt. Peter Vietze