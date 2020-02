Verband würdigt Engagement der Hospizarbeiter

Der Bayerische Hospiz- und Palliativverband BHPV weist anlässlich des Tages der Kinder- und Jugendhospizarbeit am Montag, 10. Februar, auf die Situation von Kindern und Jugendlichen mit lebensverkürzenden Erkrankungen und deren Familien hin. Denn nicht nur Erwachsene mittleren oder höheren Lebensalters seien von schwerer Erkrankung betroffen, so der Verband, der dazu aufruft, am Tag der Kinderhospizarbeit grüne Bänder der Solidarität an Fenstern, Autoantennen und Bäumen zu befestigen, um die Verbundenheit mit den Betroffenen zu symbolisieren.

BHPV-Vorsitzender Konrad Göller weist in diesem Zusammenhang vor allem auf das Kinderhospiz mit zwölf stationären und, einmalig in Bayern, vier Tageshospizplätzen hin, das derzeit in Bamberg entsteht. Daneben gibt es in Bayern ein stationäres Kinderhospiz in Bad Grönenbach mit acht Plätzen. Außerdem stehen 16 ambulante Kinder- und Jugendhospizdienste zur Verfügung. Bei zahlreichen Hospizdiensten für Erwachsene sind zudem auch Kinder- und Jugendhospizbegleiter tätig. Insgesamt sind den Angaben zufolge rund 7000 ehrenamtliche Hospizbegleiter für schwerstkranke und sterbende Menschen da.

Ihnen vor allem gilt der Dank des Verbands: "Ohne die qualifizierten ehrenamtlichen Hospizbegleiter, die ihre Freizeit in den Dienst der guten Sache stellen, wäre Hospizarbeit nicht möglich", betont Vorsitzender Göller.

Der Tag der Kinderhospizarbeit wurde im Jahr 2006 eingerichtet, um die Arbeit der Kinder- und Jugendhospize und ihre Angebote bekannter zu machen. Zudem soll das Thema Tod und Sterben von Kindern und Jugendlichen enttabuisiert und weit in die Bevölkerung getragen werden. Dadurch sollen Betroffene aus allen Gesellschaftsschichten und Kulturen erreicht und mit diesem qualifizierten Unterstützungsangebot in Verbindung gebracht werden. Ziel der Kinder- und Jugendhospizarbeit ist, die Lebensqualität der betroffenen Familien zu verbessern. Dieses Angebot kann ab der Diagnose, während des gesamten Krankheitsverlaufes, in der Zeit des Sterbens und über den Tod hinaus in Anspruch genommen werden.