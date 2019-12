Verband erhält die heimische Kulturlandschaft

Die Mitglieder des Landschaftspflegeverbandes Landkreis Bamberg trafen sich dieses Jahr in Geisfeld zu ihrer Mitgliederversammlung. Vorsitzender Heinrich Faatz erinnerte eingangs an eine der Stärken der Landschaftspflegeverbände, nämlich die sogenannte Drittelparität, das heißt die Verankerung von Vertretern der Landwirtschaft, der Kommunen und der Naturschutzverbände im Vorstand. Ebenso nannte er den Maschinenring als wichtigen Partner des Landschaftspflegeverbandes.

Stellvertretender Landrat Johann Pfister erkannte im Landschaftspflegeverband eine dynamische Organisation, die sich neuen Herausforderungen stellt und ihre Aufgabenfelder kontinuierlich erweitert, etwa im Bereich der Wasserrahmenrichtlinie oder in Hinblick auf die Unterstützung der Gemeinden in Sachen Ökokonto. "Die Pflege von Flächen, die die klassische Landwirtschaft nicht bewirtschaften kann, gehört zum Kerngeschäft des Landschaftspflegeverbandes und trägt wesentlich zum Erhalt der heimatlichen Kulturlandschaft bei", so Pfister.

MdL Holger Dremel freute sich über die gute und wichtige Arbeit des Vereins und verwies auf den Wanderführer "Blühender Jura im Landkreis Bamberg": "Mit dem Büchlein lässt sich die Schönheit des fränkischen Jura wunderbar auf Schusters Rappen erkunden". MdL Jan Schiffers dankte dem Verband für den Einsatz beim Erhalt der Kulturlandschaft.

Geschäftsführer Klaus Weber stellte exemplarisch einige der vielfältigen Pflegemaßnahmen vor, die der Landschaftspflegeverband organisiert und mit örtlichen Landwirten umsetzt. In der Stadt Bamberg werden zum Beispiel regelmäßig Flächen im Umfeld der Villa Remeis sowie an der Altenburg gepflegt. Arbeitsschwerpunkte im Landkreis sind der Albtrauf von Dörrnwasserlos bis zur Friesener Warte, der Kreuzberg bei Dörfleins oder die Naturschutzgebiete in Pettstadt, im Leidingshofer Tal, am Börstig sowie am Kraiberg. "Dieses Jahr haben wir im Bereich Lohndorf eine Kellersanierung durchgeführt, um das vom Einsturz bedrohte Fledermausquartier für die schützenswerten Tiere zu erhalten", berichtete der Biologe weiter.

Im Weiteren stellte Christine Hilker das BayernNetzNatur-Projekt "Blühender Jura" vor. Im Jahr 2019 wurde wieder viel im Bereich Biotopverbund, Beweidung und Umweltbildung umgesetzt. Besonders hob sie die für die Wasserversorgung der Herde des Wanderschäfers wichtige Renaturierung am Leitenbach sowie die Installation eines Hydranten bei Roßdach hervor.

Der seit März 2019 beim Verein tätige Martin Friedel erläuterte das von ihm betreute Ureinwohner-Projekt "Wendehals - Geheimnisvoller Vogel im Apfelhain", das sich dem Erhalt naturnaher Streuobstwiesen im Naturschutzgebiet Kraiberg bei Baunach widmet. Weitere Arbeitsfelder sind Heckenpflege, Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und die Unterstützung von Gemeinden beim Themenfeld Ökokonto.

Den Abend beschloss Matthias Hammer von der Koordinierungsstelle für Fledermausschutz in Nordbayern mit seinem anschaulichen Vortrag "Frankens gute Geister - Fledermäuse im Landkreis Bamberg". Unter anderem hatte er einige spannende Details aus dem Landkreis Bamberg parat: "Sie haben in Ehrl die größte Mausohr-Kolonie in ganz Bayern. Im Juli 2019 wurden dort ca. 2450 Tiere gezählt." red