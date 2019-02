Verband ehrt verdiente langjährige Mitglieder

Im Verband für landwirtschaftliche Fachbildung Bad Kissingen sind alle Absolventen der landwirtschaftlichen Meisterprüfung und der höheren Fachschulen zusammengeschlossen.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung in Obererthal ehrten Vorsitzender Norbert Götz und seine Stellvertreterin Marianne Eisenhauer wie in jedem Jahr die Berufskolleginnen und -kollegen, die im Jahr zuvor ihre Ausbildung in der Landwirtschaft mit der Abschlussprüfung erfolgreich beendet oder mit der Meisterprüfung gekrönt haben.

Marianne Eisenhauer und Norbert Götz übergaben mit den frisch gebackenen Landwirten Lukas Belz und Stefan Schaab aus Riedenberg, Felix Pfülb aus Schondra, Julian Schaub aus Ramsthal, Julian Müller aus Arnshausen und Alexander Schmitt aus Euerdorf zusammen mit den Landwirtschaftsmeistern Matthias Kohl aus Geroda und Bianca Hochrein aus Poppenlauer die Urkunden.

Neben dem aktuellen Berufsnachwuchs ehrt der Verband auch langjährige Mitglieder für 25, 40 und 50 Jahre Mitgliedschaft.

Landrat Thomas Bold gratulierte den Prüfungsabsolventen zu ihrem erreichten Berufsabschluss und sprach den anwesenden Landwirten Mut zu, ihren Berufsstand in der immer kritischer werdenden Bevölkerung aktiv zu vertreten. Er warb besonders bei den jungen Landwirten dafür, nicht nur ihr Wahlrecht bei der anstehenden Europawahl sinnvoll zu nutzen, sondern sich auch bei den nächsten Kommunalwahlen aktiv zu beteiligen und in den Gemeinderat wählen zu lassen.

Im Fachvortrag des Abends schließlich gab Heilpraktikerin Dagmar Münch allen Zuhörern Tipps zum Thema "Sicher und gelassen im Stress".