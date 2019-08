Verantwortbare Wege in eine mobile Zukunft möglich?

"Was Du nicht willst, das man Dir tu, das füg auch keinem andern zu" - das gilt auch im Verkehr. Der Mensch in all seinem Tun und Lassen trägt Verantwortung für sich selbst, seine soziale Mitwelt und die natürliche Umwelt. Der gelernte Fleischer ("Das hat mich geerdet"), studierte Theologe und Manager Stephan Feldhaus, ebenso Mitglied der Konzernleitung bei Hoffmann-La Roche, sprach auf Einladung der Europa-Union in der VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach über "Verantwortbare Wege in eine mobile Zukunft" - Grundzüge einer Ethik des Verkehrs.

Hans-Peter Lechner, Vorstandsmitglied der Bank, hieß den Gast willkommen. Christa Matschl, Kreisvorsitzende der Europa-Union, die Feldhaus eingeladen hatte, erinnerte an ihre erste Begegnung mit ihm in der evangelischen Kirche "Kreuz und quer", wo er 2010 Gastredner war. "Sägen wir den Ast ab, auf dem wir sitzen?" lautete das Thema. Feldhaus überreichte ihr damals sein Buch "Verantwortbare Wege in eine mobile Zukunft". "Die Thematik hat jetzt hohe Aktualität", sagte Matschl.

Feldhaus ist ja kein Unbekannter in der Uni-Stadt. Vor seinem Wechsel in die Schweiz zu Roche war er in Erlangen Leiter der Kommunikation im Healthcare Sektor und Nachfolger von Standortleiter Manfred Hopfengärtner, der sich unter den Zuhörern befand. Feldhaus zeichnete kein gutes Bild, was die Entwicklung auf dem Verkehrssektor anbelangt und warf der Politik vor, "dieses Thema nicht wirklich ernst genommen und 20 Jahre fast nichts getan" zu haben. Denn als Fortschritt könne nur bezeichnet werden, was von den Bedingungen der Natur mitgetragen werde. Leider lasse sich der Mensch in zwei Dinge nicht gerne reinreden: was das Geld betrifft und wie er sich im Verkehr zu verhalten hat.

Gestiegene Mobilität

Feldhaus fasst den Begriff Mobilität weiter als den Begriff Verkehr. Er bevorzugt ersteren, weil der auch Fußgänger und Radfahrer mit einbezieht und nicht nur den motorisierten Verkehr. Dieser hat sich rasant entwickelt, so dass heute hierzulande auf 1000 Einwohner 580 Pkw kommen. Mehr als 46 Millionen gibt es davon in Deutschland, weltweit sind es 1,3 Milliarden. Die Zahl der Lkw hat sich in den letzten 25 Jahren vervierfacht und der Flugverkehr stößt an seine Grenzen. Prognosen sagen voraus, dass bereits im Jahr 2023 mehr als acht Milliarden Menschen fliegen werden. Kein "Greta-Effekt" erkennbar. In China allein befinden sich derzeit 100 Flughäfen im Bau.

Feldhaus präsentierte auch die intrinsischen Motivationsfunktionen: Das Grundbedürfnis nach Mobilität, das Bedürfnis nach Selbstbestimmung ("Ich will mich vereinzeln"), das Bedürfnis nach Gleichbehandlung, nach sozialer Geltung und den Gewohnheitseffekt. Zum Punkt Geltung zählte er die SUV, die heute schon 20 Prozent ausmachten. Anfangs waren es 1,3 Prozent. Bei den ökologischen und sozialen Auswirkungen schaue man lieber auf die Industrie sowie die privaten Haushalte und nicht auf den Verkehr. Dabei habe der Verkehr diese schadstoffmäßig gesehen mit all seinen negativen Auswirkungen schon überholt. Solche seien beispielsweise Landschaftsverbrauch und -zerschneidung, Bodenversiegelung, Energie- und Rohstoffverbrauch, Schadstofffreisetzung sowie mehr als 180 000 toten Tiere jährlich allein auf deutschen Straßen.

Güter- und Übelabwägungen seien gefragt, die klaren ethischen Regeln und Prinzipien folgen. Laut Feldhaus ist dabei der Kompromiss der Ernstfall der Ethik. Und dann präsentierte er Umsetzungsstrategien: die Verkehrsorganisation verbessern, ebenso die Verkehrstechnik, den Verkehr beruhigen, verlagern und vermeiden sowie die Raum- und Siedlungsstruktur verändern. "Wir brauchen einen Mobilitätsminister, keinen des Verkehrs und müssen auch das Bewusstsein verändern", so Feldhaus. Es sei doch toll zu zeigen, "dass ich zu Fuß gehe und nicht das Auto brauche". Mehrere Menschen könnten sich ein Auto kaufen und gemeinsam nutzen.

Geschwindigkeiten senken

"Es spricht auch nichts dagegen, und die Schweiz zeigt es, die Geschwindigkeit auf 120 km/h zu begrenzen, da dann Aggressivität und Unfälle deutlich abnehmen. Innerorts muss auf 40 bzw. 30 km/h entschleunigt werden und auf der Landstraße reichen 80 km/h", sagte Feldhaus. In den E-Autos sieht er nicht die Lösung der Probleme. Denn: Wie wird der Strom erzeugt? Wenn er aus fossilen Brennstoffen erzeugt wird, ist die Gesamtökobilanz nicht viel positiver. Das sinnvollste Auto ist für Feldhaus ein kleiner Mittelklassewagen mit einem vernünftigen Dieselmotor, einem Verbrauch unter fünf Litern und unter 1000 Kubikzentimetern Hubraum.

Matschl bedankte sich für die "Lehrstunde ,Wie schaffen wir das'", überreichte ein Geschenk und machte den Weg für eine ausgiebige und angeregte Diskussion frei. red