Veranstaltungstermine der Gemeinde melden

Um den Veranstaltungskalender des Marktes Ebensfeld für die Bevölkerung und die Urlauber attraktiv zu halten, werden in regelmäßigen Abständen alle Termine von Festen und Feierlichkeiten der Vereine und Organisationen benötigt. Aufgrund der Weihnachtsfeiertage sollen die Veranstaltungen für Januar 2020 bis spätestens Dienstag, 10. Dezember, an die Gemeindeverwaltung oder per E-Mail an isabell.weidt@ebensfeld.de übermittelt werden. Für eventuelle Rückfragen ist auch die Angabe der telefonischen Erreichbarkeit des Veranstalters notwendig. red