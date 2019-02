Veranstaltungsraum ist Thema im Ausschuss

Eine Sitzung des Baiersdorfer Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses findet am Dienstag, 12. Februar, um 8 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Erster Punkt auf der Agenda ist ein Ortstermin um 8 Uhr zur Stellplatzsituation am Anwesen Forchheimer Straße 2. Weiter geht es im Rathaus mit der erneuten Behandlung der Nutzungsänderung eines Nebengebäudes mit Lagerräumen in einen Veranstaltungsraum für bis zu 20 Personen in der Forchheimer Straße 2 in Baiersdorf. Weitere Themen sind die Halteverbotszone in der Straße Am Friedhof und die Parkplatzsituation in der Königsberger Straße. red