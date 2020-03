Veranstaltungsabsagen in Stadt und Landkreis

E.T.A.-Hoffmann-Theater Vorstellungen bis 19. April entfallen.

Der Stammtisch "Elektromobilität" am Mittwoch, 18. März, in Frensdorf entfällt.

KED Bamberg hat den Vortrag "Glückliche Kindheit in der Leistungsgesellschaft?" am Samstag, 14. März, abgesagt.

Die Vorträge "Rückenschmerz - Hilfe ohne OP" am Dienstag, 17. März, und "Kleiner Piks - große Wirkung. Wie ist das mit dem Impfen?" am kommenden Montag, 16. März, wurden abgesagt.

Carolin Kebekus Verschoben von 27. März auf 22. August.

CHW-Vorträge am 18. März und 25. März "140 Jahre Krankenhaus Scheßlitz" entfallen. Die Veranstaltungen werden nachgeholt.

Konzert "Piano Jazz Trio Triority" am 29. März entfällt. Im Vorverkauf erworbene Karten werden beim BVD Bamberg oder im Musikzentrum Bamberg erstattet.

Grünes Bamberg hat die Wahlparty am Montag, 16. März, abgesagt.

"Ab in den Süden - Das Musical" am 27. März in der Konzerthalle Bamberg ist auf den 2. Oktober verschoben worden.

Die Theaterveranstaltungen "Bauernschläue" der Theatergruppe des SV Pettstadt wurden in der Zeit von Freitag, 13. März, bis einschließlich Sonntag, 5. April, abgesagt.

Die Show von Özcan Cosar am Dienstag, 15. September, im Hegelsaal in Bamberg ist abgesagt.

"Offenes KUFA Singen - gemeinsam - erleben" am Mittwoch, 25. März, ist abgesagt. Das nächste Singen findet voraussichtlich am 28. Oktober um 19.30 Uhr in der Kultur-Fabrik statt.

"Auf! Tanzen!" am Sonntag, 22. März, im Stephanshof entfällt. Der nächste Tanztermin findet voraussichtlich am Sonntag, 17. Mai, um 15 Uhr im Stephanshof statt.

Das Ostermontagskonzert "Klingende Osterfreude" am 13. April in St. Kunigund ist abgesagt.

Die Lesung mit Harry Luck am Mittwoch, 18. März, in der Buchhandlung "Osiander" entfällt.

Der SPD-Wahlkampfabschluss am Freitag, 13. März , im Saal der Brauerei Wagner muss entfallen.

Die Jubiläumskonzerte des Musikvereins der Stadt Hallstadt am 21. und 22. März sind abgesagt.