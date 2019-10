Die Landkreise Saalfeld-Rudolstadt und Kronach werden am Dienstag, 12. November, zusammen mit den benachbarten Orten Ludwigsstadt und Probstzella in einem Festakt das Jubiläum "30 Jahre Grenzöffnung" begehen. Bis dahin wird es einen dichten Kalender an Veranstaltungen im Landkreis geben, insbesondere auch mit den Partnerstädten Kulmbach und Saalfeld sowie Bayreuth und Rudolstadt. red