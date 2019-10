Der Arbeitskreis "Offener Treff - Zur alten Tankstelle" in Westheim weist auf zwei Veranstaltungen hin: Am Freitag, 11. Oktober, findet ab 19 Uhr ein Spieleabend im offenen Treff statt. Dazu können neue Spiele mitgebracht werden. Ein Seniorennachmittag ist am Mittwoch, 16. Oktober, ab 13.30 Uhr geplant. Die Senioren kommen in Westheim am offenen Treff zusammen. Es geht nach Hainert. Der Seniorennachmittag findet im Gasthaus "Kupferpfännla" statt. red