Veranstaltungen im Offenen Treff Westheim

Der Arbeitskreis Offener Treff Westheim teilt die Öffnungszeiten des Offenen Treffs "Zur Alten Tankstelle" in Westheim mit: dienstags von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 9.30 bis 12 Uhr Krabbelgruppe, donnerstags von 13.30 bis 14.30 Uhr Gymnastik im Sitzen sowie 14.30 bis 17 Uhr. Des Weiteren weist der Arbeitskreis auf den Seniorenabend am Mittwoch, 12. September, ab 14 Uhr und auf den Spiele-Abend am Freitag, 14. September, ab 19 Uhr im Offenen Treff in der Eschenauer Straße 5 in Westheim hin. red