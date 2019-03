Veranstaltungen des FCN-Fanclubs

Auf interessante Angebote dürfen sich Mitglieder und Freunde des FCN- Fanclubs Altenkunstadt freuen. Eine spannende Angelegenheit verspricht das Schnauzturnier am Samstag, 6. April, zu werden. Den erfolgreichsten Teilnehmern winken Geld- und Sachpreise. Beginn ist um 16 Uhr in der Gaststätte "Sternschnuppe". Mitmachen können neben den Mitgliedern auch die Reisefreunde des Fanclubs. Die Jahresversammlung mit einem Rückblick des Vorsitzenden und der Neuwahl der Führungsgremien ist für Samstag, 29. Juni, um 18 Uhr im Clublokal geplant. Bei einer Bilderschau am Samstag, 20. Juli, zeigt Vorsitzender Ludwig Citron um 16.30 Uhr Aufnahmen von der sechstägigen Fanclub-Reise nach Söll am Wilden Kaiser. Der Jahresausflug führt vom 29. August bis 3. September nach Straß im Salzkammergut. Ein Minigolfturnier richtet der FCN-Fanclub am Samstag, 12. Oktober, auf der Anlage in Burgkunstadt aus. Auch bei dem freizeitsportlichen Kräftemessen gibt es schöne Preise zu gewinnen. Beginn ist um 18 Uhr. Das Jahresprogramm endet schließlich am Freitag, 6. Dezember, mit einem besinnlichen Adventsabend um 18 Uhr in der Gastwirtschaft "Sternschnuppe". red