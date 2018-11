Veranstaltungen des Bauernverbandes

Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) im Bezirk Oberfranken lädt zu weiteren Veranstaltungen ein. Um "Erben und Vererben ohne Ärger - Besteuerung des Erbes" geht es am Dienstag, 4. Dezember, um 19.30 Uhr im Golfclubheim in Kanndorf. Außerdem laden die "BBV-Senioren aktiv" zu einem gemütliches Beisammensein am Nikolaustag, 6. Dezember, mit Vortrag zum Thema "Trittsicher durchs Leben - Sturzunfälle vorbeugen" mit Robert Höfer von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) ein. Dieser beginnt um 14 Uhr im Landgasthaus Schrüfer in Pinzberg. Zu beiden Veranstaltungen ist keine Anmeldung nötig. Veranstaltungen des BBV Bildungswerkes im Bezirk Oberfranken sind für jedermann zugänglich. Auch Nichtlandwirte und Privatpersonen sind willkommen. red