Veranstaltungen der VHS Kulmbach

Für nachfolgende Veranstaltungen ist die Anmeldung noch möglich:

Dienstag, 5. November: 18 Uhr Indoor-Cycling für Einsteiger, 18.45 Uhr Indoor-Cycling für Fortgeschrittene, 19 Uhr Ernährungsumstellung

Mittwoch, 6. November: 18.30 Uhr Pilates für Wiedereinsteiger, 19 Uhr Wein - Basics für die festliche Tafel

Donnerstag, 7. November: 18.30 Uhr Kochkurs: Fränkisch-mediterran, 19.30 Uhr Die Blutgruppe - ein Lebenskonzept

Freitag, 8. November: 17 Uhr Kickboxen und Selbstverteidigung für Kinder von fünf bis neun Jahren

Samstag, 9. November: 10 Uhr "online-Bewerbung" - wenn der Roboter den Bewerber aussucht, 13.30 Uhr Step-Fatburner-Einsteigerkurs

Montag, 11. November: 18 Uhr PC-Grundlagen für Ein-/Wiedereinsteiger, 19.30 Uhr Fatburner

Mittwoch, 13. November:

17 Uhr Jungbleiber-Training

Donnerstag, 14. November:

19 Uhr Zumba und Traditionelle Chinesische Medizin (TCM)

Freitag, 15. November: 9 Uhr Rückengymnastik, 18 Uhr Excel-Grundkurs

Montag 18. November: 18.30 Uhr Klangschalenentspannung, 19.30 Uhr Die Atlaskorrektur.

Das gesamte Programm, Informationen und Anmeldung unter www.vhs-kulmbach.de; hier finden Sie das gesamte Programmangebot (Anmeldung auch per E-Mail an vhs@stadt-kulmbach.de, per Fax an 09221/940-349, per Post oder in der VHS, Telefonnummer 09221/940-269, direkt). red