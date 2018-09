Veranstaltungen der Sonntagswanderer

Am Freitag, 7. September, treffen sich die Awo-Sonntagswanderer bei den Neuenseeer Wanderfreundinnen zum Wanderer- Stammtisch. Näheres gibt es beim Wanderwart-Ehepaar Stammberger (Telefonnummer 0172/8414390 oder 162/3340555). Des Weiteren unternehmen die Awo-Sonntagswanderer eine Wanderung rund um den Patersberg und zum "Schau dich nicht um Turm". Wanderführerinnen sind Klothilde Gack und Christine Rühr. Eine Brotzeitpause und eine Schlusseinkehr sind vorgesehen. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 8 Uhr am Raiffeisenparkplatz in Burgkunstadt. Weitere Fragen beantworten die Wanderführerinnen (Telefon 09572/386970 oder 09574/1253). red