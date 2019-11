Veranstaltung zum Thema Zwischenfrucht

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt bietet am Freitag, 15. November, eine Veranstaltung zum Thema "Zwischenfrüchte = Wasserverbraucher oder Wasserspeicher?" an. Beginn ist um 13 Uhr auf dem Demobetrieb Gerhard Fella in Hammelburg Seeshof. Nach dem Rundgang durch die angelegten Flächen wird in Obererthal im Landgasthaus Stern ab etwa 14.30 Uhr Wolfgang Ehbauer, Leiter der Abt. 60, Regierung von Unterfranken, zu den Themen

"Das Gesetz zur Artenvielfalt - Auswirkungen auf die Landwirtschaft - aktueller Stand",

"Die KULAP-Maßnahmen 2020 - welche Maßnahmen stehen fest" sprechen. sek