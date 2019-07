Die Veranstaltung "Norbert Neugirg und Die Altneihauser Feierwehrkapell'n" am Sonntag, 21. Juli, im Kurpark Bad Bocklet wurde vom Künstler aus dringenden Gründen ersatzlos abgesagt. Bereits gekaufte Karten können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden. sek