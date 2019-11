Veranstaltung abgesagt

Die für Sonntag, 17. November, geplante Veranstaltung "Die Buschs: Meet the Buschs" in "Kultur am Putzenstein" wurde abgesagt. Ein Ersatztermin kann leider nicht angeboten werden. Der Veranstalter bittet um Verständnis. Die Ticketpreis-Rückerstattung erfolgt an der jeweiligen Vorverkaufsstelle. red