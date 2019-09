Am Dienstag, 17. September, um 19 Uhr findet in der Aula der Grundschule die nächste Gemeinderatssitzung statt. Neben einem Erlass einer neuen Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde geht es um die Verlängerung der Veränderungssperre für den Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes "Seeland" und um einen Antrag auf isolierte Befreiung auf Errichtung einer Ziegelsteinmauer in Oberreichenbach. red