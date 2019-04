Veränderungsprozesse als Chance begreifen

In einem neuen Kursformat der Landvolkshochschule Feuerstein, kommen von 1. bis 3. Mai Menschen zusammen, die ihre Geschichte, ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mitteilen wollen. In einzelnen Workshops hat jeder die Möglichkeit, sich von Herzenswärme anstecken zu lassen, die entfacht, wenn man genau das lebt, was einen erfüllt, bereichert und einem Glück und Lebenssinn schenkt. Veränderungsprozesse des Lebens als Chance begreifen, zu verstehen und mit ganzem Herzen mitzugestalten. Hierzu lädt ein Team aus Referentinnen auf den Feuerstein ein. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 17. April, unter Telefon 09194/73630 möglich, weitere Informationen gibt es per E-Mail unter zentrale@klvhs-feuerstein.de. red