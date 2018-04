Belebende Dynamik im Familienalltag heißt es am Samstag, 28. April, im Gemeindezentrum St. Lukas. Referentin Susanne Weidt wird ab 10 Uhr vormittags mit den Teilnehmenden darüber reden, wie Veränderungen in der Familie gestaltet und Chancen in neuen Situationen genutzt werden können. Die Systemische Familientherapeutin gibt Anregungen wie zum Beispiel der Übergang in die Kita, Schule, Pubertät, Ausbildung und/oder der Auszug eines Kinds von Eltern bewältigt werden können. Eingeladen zu diesem Seminar sind Eltern, Leiterinnen von Eltern-Kind-Gruppen, Tagesmütter, pädagogisches Fachpersonal im Elementarbereich und alle übrigen am Thema Interessierten. Anmeldungen sind möglich beim Evangelischen Bildungswerk bis Mittwoch, 18. April, unter Telefon 09561/75984 oder per E-Mail an ebw@ebw-coburg.de. red