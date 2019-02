Veränderungen in der Dientzenhofer Straße?

Der Bau- und Umweltausschuss der Marktgemeinde kommt am Dienstag, 19. Februar, um 16 Uhr zu einer Sitzung zusammen. Bei einer Ortsbesichtigung wird das Gremium das Verkehrsaufkommen in der Dientzenhofer Straße begutachten und mögliche Veränderungen besprechen. Weitere Themen der Sitzung sind die künftige Farbgestaltung der Ebensfelder Schule sowie die Erweiterung einer Lkw-Werkstatt in Ebensfeld. Außerdem beschäftigen sich die Gemeinderäte mit der immissionsrechtlichen Genehmigung für die Erweiterung der Anlage zur Aufzucht von Geflügel in Messenfeld. red