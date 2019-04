Veränderte Gottesdienstordnung

Am Sonntag, 7. April, findet in Banz anlässlich des Priesterjubiläums von Pfarrer Sebastian Palapparampil ab 17 Uhr ein Gottesdienst statt. Die 9-Uhr-Sonntagsmesse entfällt. In Altenbanz ist die Sonntagsmesse unverändert ab 10.30 Uhr. Am Karsamstag, 20. April, beginnt die Osternachtsfeier in Banz um 20 Uhr. red