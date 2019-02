Verabschiedung von Pfarrer Brecheis

Altenkunstadt/Strössendorf - Im Rahmen eines Gottesdienstes am Samstag, 23. Februar, wird Christian Brecheis, der bis Oktober letzten Jahres als Pfarrer in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde tätig war, durch Dekanin Stefanie Ott-Frühwald aus Michelau verabschiedet. Beginn ist um 18 Uhr in der Kreuzbergkirche. Im Anschluss haben die Gläubigen im Gemeindezentrum Gelegenheit, sich persönlich zu verabschieden. bkl