Verabschiedung und Dienstjubiläen

Im Kulturraum St. Gereon wurden Beschäftigte des Landratsamtes von Landrat Hermann Ulm (CSU) für ihre Dienstjubiläen geehrt und nach langjähriger Tätigkeit verabschiedet.

Fritz Eger wurde am 1. September 1977 als Kreisassistentanwärter beim Landkreis Forchheim eingestellt. Nach erfolgreich abgeschlossener Anstellungsprüfung wurde er ab 1979 im Sachgebiet 31 (Gewerberecht, Landwirtschaft) eingesetzt. Nach knapp 18 Jahren dort wechselte er in das Sachgebiet 21 (Kommunale Angelegenheiten). 2015 vollendete er seine Dienstzeit von 40 Jahren. Mit Ablauf des vergangenen Jahres ging er in den Ruhestand.

Georg Müller wurde zum 1. April 1979 vom Landkreis Forchheim als technischer Angestellter für das Sachgebiet 54 Tiefbauamt (Bereich Straßenbau) eingestellt. 1987 wurde er außerdem zum Mitglied des Katastropheneinsatzstabes bestellt. 2017 feierte er unter Berücksichtigung seiner Wehrdienstzeit sein 40. Dienstjubiläum. Mit Ablauf des Januar 2019 ging er in den Ruhestand.

Gundolf Strigl wurde am 11. Juli 1977 im Landratsamt Forchheim eingestellt und war überwiegend in der Poststelle und in der Registratur des Landratsamtes beschäftigt. Zeitweise war er auch mit der Pflege der Grünanlagen betraut. Seit Juni 2000 war er in der Poststelle der Dienststelle Ebermannstadt tätig. Sein 40. Dienstjubiläum feierte er 2017. Mit Ablauf des Januar ging auch er in den Ruhestand.

Josef Distler wurde am 9. Oktober bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei als Polizeianwärter eingestellt. Zum 1. November 1977 wurde er auf eigenen Wunsch ans Landratsamt Forchheim versetzt, wo er seitdem im Fachbereich 31 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) als Sachbearbeiter im Katastrophenschutz und Feuerwehrwesen eingesetzt wurde. Ab Juli 2015 wurde er außerdem als Räumungs- beziehungsweise Evakuierungshelfer bestellt. Zusammen mit den Zeiten bei der Bereitschaftspolizei vollendete er 2012 eine Dienstzeit von 40 Jahren. Mit Ablauf des 30. April ging er in den Ruhestand.

In diesem Zusammenhang wurden weitere Mitarbeiter des Landratsamtes für ihre Dienstjubiläen geehrt, 40 Jahre: Ulrike Hempfling (Amt für Jugend, Familie und Senioren), Harald Lotter (Ausländeramt). red