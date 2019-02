Verabschiedung der Kirchenverwaltung

Vor kurzem wurde im Anschluss an einen feierlichen Gottesdienst in der Kirche St. Bonifatius Breitenloh die alte Kirchenverwaltung verabschiedet. Diakon Jürgen Fischer bedankte sich (auch im Namen von Pater Maximilian Kray OFM) bei allen vier Kirchenräten (Wolfram Engelhard, Peter Marr, Karl-Heinz Pöppl und Roland Spindler) für die geleistete Arbeit und ihr Engagement in der Pfarrgemeinde. Gleichzeitig wurde die neue Kirchenverwaltung (Rosemarie Marr und Getrud Pöppl) vorgestellt. red