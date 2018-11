Vera Tietze ist das Adelsdorfer Christkind

Den Mut, in die anspruchsvolle Rolle des Christkindes zu schlüpfen, haben zwei junge Adelsdorferinnen gezeigt. Auch drei Engelanwärterinnen hatten sich zum Casting gemeldet. Alle waren am vergangenen Mittwochmorgen in die Räume des Adelsdorfer Schlosses zum Christkindcasting gekommen.

Die zwei Christkindanwärterinnen Vera Tietze (zehn Jahre) und Aimie Forst (neun Jahre) mussten eine selbst gewählte Geschichte vorlesen, einige Fragen beantworten und den Prolog des Christkinds vortragen.

Selbstbewusst, mit einer klaren Stimme, sollte das zukünftige Christkind sein. Natürlich sollte es auch in der Lage sein, vor vielen Menschen zu sprechen und zu singen. Dies, sowie Erscheinungsbild, Sicherheit im Auftreten, Anmut und Charme, aber auch Sprache und Sprechmelodie wurden von der Jury bewertet. Auch die zukünftigen Engelchen lasen Geschichten vor oder sagten ein Gedicht auf. "Ich war im vergangenen Jahr Engelchen und seitdem habe ich den Wunsch, auch einmal Christkind zu sein. Ich finde es einfach schön, die besinnliche, festliche Weihnachtsstimmung weiterzugeben, Menschen wie im Altersheim aber auch im Kindergarten und anderswo zu besuchen und ihnen ein bisschen von meiner eigenen Weihnachtsfreude zu bringen", verrät Vera. Auch Aimie erklärte ihre Beweggründe: "Es macht mir Spaß zu reden, ich spiele auch sehr gerne Theater und liebe Kostüme."

Eine schwere Entscheidung

Zweite Bürgermeisterin Jutta Köhler (FW), Yvonne Windischmann von der Stiftung Schloss Adelsdorf und als Fachmann Christian Schmidt vom gleichnamigen Buchladen nahmen die Aufgabe als Juroren sehr ernst. Nach längerer Beratung lüfteten die Juroren das Geheimnis: "Das neue Adelsdorfer Christkind ist Vera Tietze. Sie hat den Anforderungen voll und ganz entsprochen", so Jutta Köhler. Das Christkind wird von vier Engelchen begleitet: Ronja Ullmer, Lina Knop, Sophia Landa und Aimie Forst. Das Christkind wird mit einem Prolog die Adelsdorfer Schlossweihnacht am Samstag, 1. Dezember, um 18 Uhr und am Sonntag, 2. Dezember, um 13 Uhr eröffnen, zusammen mit den Engelchen Geschenke verteilen und gerne im Advent Vereine und Institutionen besuchen. jb