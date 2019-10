"Sankt Petersburg" heißt eine Veranstaltung in der KEB - Kath. Erwachsenenbildung in der Stadt Bamberg. Von Zar Peter dem Großen 1703 am Ufer der Newa als Schaufenster Russlands nach Westen gegründet, erlebte das "Venedig des Nordens" eine wechselvolle Geschichte. Mehr als zwei Jahrhunderte war es unter den Zaren die Hauptstadt Russlands, die es mit einer Pracht ausbauen ließen, die ihresgleichen sucht. Der Stadt und ihrer interessanten Geschichte widmet sich der Vortrag "Sankt Petersburg" mit Klaus Henneberg am Donnerstag, 31. Oktober, um 15 Uhr im Ottoheim, Ottostraße 10. red