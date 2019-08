Am Sonntag, 4. August, findet das Veitsbergfest des Stammtisches Veitsbergfreunde auf dem Ansberg statt. Beginn ist um 10 Uhr mit dem Festgottesdienst in der Veitskapelle, der von der "Nothelfer Blaskapelle" musikalisch umrahmt wird. Für Speisen und Getränke ist im Anschluss an den Gottesdienst den ganzen Tag bestens gesorgt. Der Erlös kommt der Veitskapelle zugute. red