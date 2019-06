VdKler waren unterwegs

Bei herrlichem Wetter erlebten die Mitreisenden einen abwechslungsreichen Ausflug, organisiert vom VdK-Ortsverband Rentweinsdorf. Zunächst ging es nach Kulmbach zur Mönchshofbräu, in deren Gebäude eine Zeitreise in die Geschichte des Bäckereiwesens und der Gewürze unternommen wurde. In der Mittagspause bestand Gelegenheit, die Innenstadt zu erkunden oder sich für den Nachmittag zu stärken. Weiter ging die Fahrt nach Sanspareil. Hier wartete bereits an der Burgruine Zwernitz ein Führer, der einen Überblick über die Geschichte der Ruine gab und anschließend eine interessante Führung durch den Felsengarten, den einst Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth anlegen ließ. Während sich ein Teil der Gruppe im Anschluss einen Kaffee gönnte, besichtigten die anderen den Morgenländischen Bau, das "Sommerschlösschen" Wilhelmines. Auf der Heimfahrt gab es im Biergarten der kleinen, privaten Brauerei Will in Schederndorf eine Einkehr bei herzhafter Brotzeit und Schederndorfer Bier. red