VdK-Wanderung und Wirtshaussingen

Die erste Monatswanderung des VdK-Ortsverbandes Lichtenfels findet am morgigen Samstag, 2. Februar, statt und startet dann wie immer ab 13 Uhr am Schützenplatz in Lichtenfels, wo dann auch wieder Fahrgemeinschaften gebildet werden, um zum Ausgangspunkt der Monatswanderung zu fahren. Am Mittwoch, 13. Februar, lädt dann der VdK-Ortsverband beim nächsten Monatstreff zum Wirtshaussingen mit Willi Pöhner und Manfred Niewelt in die Gaststätte "Wallachei" um 14.30 Uhr ein. red