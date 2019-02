VdK-Wanderung und buntes Faschingstreiben

Der VdK-Ortsverband bietet am Samstag, 16. Februar, eine Wanderung an. Diese startet wie immer ab 13 Uhr am Schützenplatz, wo wieder Fahrgemeinschaften gebildet werden. Am Freitag, 1. März, startet um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) der Fasching des VdK-Kreisverbandes im Saal der Gaststätte "Karolinenhöhe" in Trieb. Der Lichtenfelser VdK bietet Fahrgemeinschaften unter Telefon 09571/5127 oder faber.monika1@gmx.de an. red