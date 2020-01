VdK wählt nach Unstimmigkeiten einen neuen Vorstand

Elke Heinze eröffnete die Jahreshauptversammlung des Sozialverbandes VdK im Gasthof "Fränkische Schweiz" in Obertrubach. Sie begrüßte alle Anwesenden, insbesondere den Bürgermeister Markus Grüner (CSU) und den Kreisverbandsvorsitzenden Anton Hammer.

Kreisvorsitzender Hammer berichtete, dass das Jahr 2019 ein sehr turbulentes Jahr für den Ortsverband Obertrubach gewesen sei. Da es einige Unstimmigkeiten im Vorstand gab, wurden bei der Versammlung Neuwahlen durchgeführt.

Der Vorstand setzt sich nun zusammen aus der Vorsitzenden Roswitha Röhrer, Kassierin Elke Heinze, Schriftführerin Raphaela Heer und den Beisitzern Liselotte Heinze, Helga Hiesinger, Erhard Ruder, Ernst Will und Bruno Brütting.

Anton Hammer rief dazu auf, sich an der großen VdK-Demonstration am 28. März in München zu beteiligen. Das Motto lautet "Soziales Klima retten". Der Kreisverband Forchheim will mit vielen Teilnehmern an dieser wichtigen Demonstration präsent sein. Die Fahrt nach München wird von der Kreisgeschäftsstelle organisiert und die Fahrtkosten werden vom VdK übernommen. Interessierte sollten sich vorzugsweise über E-mail an kv-forchheim@vdk.de anmelden, um die Kommunikation zu erleichtern. Eine telefonische Anmeldung ist unter 09191/978250-0 ebenso möglich.