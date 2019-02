VdK Vorra lässt Höhepunkte Revue passieren

Zur Hauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Vorra begrüßte Erste Vorsitzende Theresia Dotterweich 57 Mitglieder. Sie ließ das Jahr 2018 mit seinen zahlreichen Höhepunkten Revue passieren. Der Vorstand gratulierte zu runden Geburtstagen und Jubiläen. Das Ergebnis von "Helft Wunden heilen" sei ein toller Erfolg gewesen. Die Sammler Maria Fischer, Margit Heberlein, Otto Ziegler, Sigmund Bickel, Andreas Denzler und Josef Gerner erzielten 1437,50 Euro. Zahlreiche Mitglieder nahmen an der Namensandacht in der Kapelle Unterharnsbach teil. Am Volkstrauertag initiierte der VdK-OV Vorra eine bewegende Gedenkfeier für die Gefallenen und Vermissten beider Weltkriege auf dem Friedhof. Der Mitgliederstand erhöhte sich im vergangenen Jahr von 140 auf 146.

Gemeinderatsmitglied Manfred Wurm vertrat Ersten Bürgermeister Jakobus Kötzner. Er dankte dem Vorstand für sein Engagement im Ortsverband. Die Arbeit des VdK-Ortsverbandes in der Gemeinde sei wichtig, da der VdK sehe, wo Hilfe gebraucht wird, und er könne entsprechende Unterstützung einleiten.

Yvonne Bernhardt zeigte auf, wie im Hause Erika in Herrnsdorf die ambulante Pflege abläuft. Am Ende der Versammlung wurde noch der Ablauf zum 70. Jubiläum bekanntgegeben. Die Feierlichkeiten finden im kommenden April statt. red