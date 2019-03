VdK verdoppelt Zahl der Mitglieder

Die Mitgliederzahl des VdK-Ortsverbands Gräfenberg, der auch Weißenohe und Igensdorf betreut, explodiert regelrecht. Das zeigt, wie wichtig die Arbeit des Sozialverbands ist.

Überrascht war Vorsitzender Werner Wolf, als er sich die Liste der zu Ehrenden ansah. Bei 50 Jahren Mitgliedschaft erschien der Nachname Bank. Als Vorname war Raiffeisen genannt. Da war den über 50 Teilnehmern der Hauptversammlung klar, warum mit Rainer Lang der Vorstandsvorsitzende der Vereinigten Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg in den Gasthof "Schwabachtal" in Dachstadt gekommen war.

"Es ist die einzige Mitgliedschaft eines Unternehmens in unserem Ortsverband", sagte Werner Wolf und bedankte sich für die jahrzehntelange Unterstützung des VdK.

In den vergangenen zehn Jahren habe sich die Mitgliederzahl mehr als verdoppelt, betonte Wolf. 640 Mitglieder zähle der Ortsverband heute, Tendenz nach oben. Zugleich zeige dies, dass einiges im Argen liege. "Es ist ein Armutszeugnis, wenn Menschen, die Unterstützung vom Staat brauchen, diese nicht zugestanden wird." Und das in Zeiten von Steuerüberschüssen. Stattdessen suchten immer mehr Menschen den VdK auf und setzten mit dessen Unterstützung die zustehenden Rechtsansprüche bei Rentenansprüchen, Pflegegraden oder der Erwerbsminderung durch. "In den vergangenen 70 Jahren hat sich der VdK eine beispiellose Kompetenz erarbeitet", betonte Wolf.

Neben Bürgermeister Rudolf Braun nahm auch Kreisvorsitzender Anton Hammer an der Versammlung teil. Er lobte das Engagement der Gräfenberger, denn: "Je mehr Mitglieder wir haben, desto machtvoller können wir unsere Forderungen durchsetzen."

Zu den Geehrten gehörte Werner Wolf selbst, der den Ortsverband seit über zehn Jahren kompetent leitet. Auch Anita Knall (fünf Jahre im Vorstand) und Gerda Merz (zehn) erhielten Urkunden. Petra Malbrich