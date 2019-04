VdK unternimmt Tagesausflug

Der VdK-Ortsverband unternimmt am Samstag, 15. Juni, einen Tagesausflug nach Kulmbach und Sanspareil. Die Abfahrt ist um 8.30 Uhr am Planplatz. Auf dem Programm stehen eine Führung durch das Bäckerei- und Gewürzemuseum in den Gebäuden der "Mönchshof"-Brauerei. Am Nachmittag ist eine Führung durch den Felsengarten und den Morgenländischen Bau in Sanspareil geplant. In Schederndorf ist eine Abendeinkehr vorgesehen. Anmeldung ist ab sofort bei Erika Thein, Telefon 09531/4365, oder Anneliese Zapf (09531/1797) erforderlich. red