Der VdK Stettfeld plant für Samstag, 30. November, seine Weihnachtsmarktfahrt. Der Start ist um 9 Uhr in Stettfeld am Raiffeisenplatz. Die Tour führt nach Fulda mit einer Führung durch das Stadtschloss und die Altstadt; am Nachmittag besuchen sie den Weihnachtsmarkt (Anmeldungen und weitere Informationen

bei Herbert Markert, Telefon 09522/6611, und Johann Scheiger, Telefon 09522/7954). red