VdK unternimmt Ausflug nach Limburg

Der VdK-Ortsverband Diebach mit Windheim, Morlesau und Ochsenthal unternimmt am Samstag, 9. Juni, eine Fahrt nach Limburg an der Lahn. Hier steht eine Stadtführung auf dem Programm. Der Abschluss findet dann in Spei-cherz statt. Busabfahrt ist um 8.10 Uhr in Morlesau am Dorfeingang, um 8.20 Uhr am Dorfplatz in Windheim, 8.30 Uhr in Diebach am Wehrplatz und um 8.35 Uhr in Hammelburg. Anmeldungen nehmen Marianne Pegel, Tel.: 09732/3137 oder Dieter Roth, Tel.: 09732/2688, entgegen. sek