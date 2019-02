VdK-Tagesfahrt zur Modenschau

Der VdK-Ortsverband Redwitz veranstaltet eine Tagesfahrt zu Adler Moden in Haibach am Samstag, 6. April. Abfahrt ist um 7 Uhr. Der genaue Abfahrtsplan wird noch bekannt gegeben. Vor der Modenschau erwartet die Teilnehmer ein reichhaltiges Frühstück. Dem Mittagessen folgt der Besuch des "Franck-Hauses" in Marktheidenfeld. Nach der Begrüßung mit einem "Prosecco Pink" steht eine Verkostung von drei verschiedenen Frankenweinen sowie Kaffee und Kuchen an. Anmeldungen nimmt Dieter Werthmann unter der Telefonnummer 09574/653575 entgegen. Auch Nichtmitglieder können mitfahren. che