Coburg 16.07.2019

VdK-Sommerfest mit Ehrungen

Der VdK-Ortsverband Scheuerfeld-Weidach lädt zu seinem Sommerfest am Samstag, 20. Juli, ab 14 Uhr in den neuen Gemeinschaftsraum des ASB-Wohnparks "Am Callenberg" in Weidach ein. Im Mittelpunkt stehen...