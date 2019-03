VdK sieht sich in seinem Einsatz bestätigt

Die Ehrungen und Neuwahlen prägten die gutbesuchte Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Grafengehaig im Gasthaus Zeitler in Seifersreuth. Seit 70 Jahren bereits ist Maria Brunzel dabei. Ihr wird die Ehrennadel per Post übersandt, da sie jetzt in der Nähe von Nürnberg wohnt. 40 Jahre ist Martha Sterzenbach im VdK engagiert und durfte die Treuenadel in Gold aus den Händen des Kreisvorsitzenden Klaus Nenninger, von Bürgermeister Werner Burger und der Ortsvorsitzenden Angela Goller entgegennehmen. Für 30 Jahre Mitgliedschaft und Engagement wurde Roland Müller gedankt, zehn Jahre ist Monika Schübel dabei.

Bei den Neuwahlen wurden Erste Vorsitzende Angela Goller, Zweiter Vorsitzender Dieter Richter, Schriftführerin Renate Bossert und Kassier Günter Ott in ihren Ehrenämtern bestätigt. Betreuerin bleibt Petra Weiß und den Beirat bilden Sabine Laubender sowie Gerhard Goller. Als Delegierte fahren Angela Goller und Günter Ott zur Kreisverbandsversammlung. Ersatzdelegierte sind Dieter Richter und Petra Weiß.

Gut besucht waren nach den Worten der Ortsvorsitzenden wieder die Kaffeekränzchen, denn das gesellige Beisammensein ist den Mitgliedern und Gästen wichtig. Groß war die Beteiligung am "Tag der Generationen" beim Kulmbacher Bierfest. Viele runde Geburtstage wurden besucht und die Vorsitzende bedankte sich für die dabei erhaltenen Spenden. Teilgenommen hat der VdK-Ortsverband an den Volkstrauertaggedenken in Grafengehaig, Weidmes und Walberngrün.

Auf die aktuelle Mitgliederzahl des Ortsverbandes mit 117 Personen war Angela Goller sehr stolz. Der VdK-Kreisverband Kulmbach zählt 8641 Personen und täglich kommen weitere hinzu. 2018 führte die Kreisgeschäftsstelle um Alexander Wunderlich 4462 Beratungen durch. Gestellt wurden 866 Anträge, 256 Widersprüche wurden eingelegt und 44 Klagen eingereicht. So kamen stolze 559 322 Euro an Nachzahlungen für die Mitglieder zustande. Goller bedankte sich für das gute Miteinander und die selbstlose Arbeit. Kassier Günter Ott zeigte geordnete Finanzen an.

"Der VdK-Ortsverband ist für Grafengehaig unverzichtbar. Es ist zudem sehr positiv, dass die Neuwahlen so zügig über die Bühne gegangen sind", betonte Bürgermeister Werner Burger.

Der VdK-Kreisvorsitzende Klaus Nenninger würdigte, dass die neue VdK-Bundesvorsitzende Verena Bentele in Berlin für die bezahlbare Pflege werbe. Das Wort des VdK Deutschland mit seinen zwei Millionen Mitgliedern habe Gewicht.

Im Landkreis Kulmbach sind mit den 8641 Personen zwölf Prozent der Bevölkerung im VdK organisiert und die Zahl steige weiter. Nenninger lobte zudem die Arbeit der Kreisgeschäftsstelle. Klaus-Peter Wulf