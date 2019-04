VdK schaut sich Fischaufzucht an

Die nächste Tagesfahrt des VdK-Ortsverband findet am Mittwoch, 24. April statt. Es wird die Lehranstalt für Fischaufzucht in Aufseß besucht. Im Anschluss sind eine Brauereiführung mit Bierprobe in der Brauerei Rothenbach mit Mittagessen vorgesehen. Danach geht die Fahrt weiter nach Forchheim zum Werksverkauf der Firma Piasten. Im Anschluss ist eine Abendeinkehr geplant. Am Dienstag, 21. Mai, findet eine Tagesfahrt in den Steigerwald zum Spargelhof Reinhardt statt. Hier erfahren die Teilnehmer alles Wissenswerte über den Spargel. Im Anschluss ist auf dem Spargelhof Mittagessen. Für den Nachmittag ist noch eine Besichtigung vorgesehen. Interessenten können sich bei Martina Buhr, Telefon 09547/1397, anmelden. red