Rentweinsdorf 14.11.2019

VdK Rentweinsdorf begrüßt den Advent

Der VdK Rentweinsdorf läutet am 29. November (Freitag) mit einer kleinen Feier die Adventszeit ein. Beginn ist um 15 Uhr im Gasthaus "Am Schloss" in Rentweinsdorf. Bei diversen Leckereien sorgen heite...