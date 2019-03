VdK plant Tagesfahrt ins Fastnachtsmuseum

Die VdK-Ortsverbände Hammelburg und Elfershausen planen für Donnerstag, 11. April eine Tagesfahrt ins Deutsche Fastnachtsmuseum nach Kitzingen. Abfahrt ist um 10 Uhr am Busparkplatz Schießer in Westheim, danach in Machtilshausen, Elfershausen und Hammelburg (Hochhaus und Bleichrasen). Anmeldung bis 30. März bei Georg Väth, Tel.: 09732/32 69, oder Edgar Wolf, Tel.: 09704/13 01. red